Короткая неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой

На предстоящей неделе в Красноярск придет прохладная и дождливая погода. По данным портала Gismeteo.ru, во вторник, 2 мая, синоптики прогнозируют до +2°C утром и до +7°C днем и вечером. Во второй половине дня возможен небольшой дождь со снегом. Ветер северо-западный с порывами до 5 м/с.

В среду, 3 мая, будет еще холоднее. В середине недели метеорологи обещают похолодание до −4…−6°C. Днем в городе пройдет дождь. Ветер усилится до 6 м/с.

В четверг, 4 мая, возможно небольшое потепление. Утром температура воздуха поднимется до +4°C, днем потеплеет до +6°C. Ближе к вечеру в Красноярске будет лить сильный дождь.

В пятницу, 5 мая, в город вернется теплая погода. Столбики термометров поднимутся до +16…+20°C. Несмотря на резкое потепление, весь день в Красноярске будут идти дожди.