Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Плюсы и минусы квартир-студий
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Путин рассказал о последствиях отказа от сотрудничества с Киевом
Осталось от силы полгода: эксперт об угле Украины
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Протест одного
9Юбилей Корейской народной армии
15Роботы в Пальмире
22По миру прошел Первомай
05:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Короткая неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой

В конце недели температура воздуха поднимется до +16°C.

На предстоящей неделе в Красноярск придет прохладная и дождливая погода. По данным портала Gismeteo.ru, во вторник, 2 мая, синоптики прогнозируют до +2°C утром и до +7°C днем и вечером. Во второй половине дня возможен небольшой дождь со снегом. Ветер северо-западный с порывами до 5 м/с.

В среду, 3 мая, будет еще холоднее. В середине недели метеорологи обещают похолодание до −4…−6°C. Днем в городе пройдет дождь. Ветер усилится до 6 м/с.

В четверг, 4 мая, возможно небольшое потепление. Утром температура воздуха поднимется до +4°C, днем потеплеет до +6°C. Ближе к вечеру в Красноярске будет лить сильный дождь.

В пятницу, 5 мая, в город вернется теплая погода. Столбики термометров поднимутся до +16…+20°C. Несмотря на резкое потепление, весь день в Красноярске будут идти дожди.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+24°
переменная облачность
752 мм рт. ст.
нормальное
78 %
очень высокая
6 м/с
умеренный ветер
Короткая неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Путин подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
Белый дом назвал условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Госдепартамент США предупредил о терактах в Европе
Правозащитники нашли следы советской бомбы при химатаке в Сирии
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Президент Венесуэлы объявил о созыве Учредительного собрания
Спорт
Мадридское дерби откроет полуфинальную стадию Лиги чемпионов Испанские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют во вторник в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь