Активисты навели порядок на площади имени Серышева в Хабаровске

Хабаровск, 2 мая, AmurMedia.

Команда единомышленников на площади им. С. М. Серышева в Хабаровске провела субботник и установила скамейку и урну. Инициаторами субботника стали организаторы уличного творческого фестиваля Seasons, их идею поддержали мастера из ремесленного коворкинга «Самоделкин» и просто неравнодушные горожане, сообщили ИА AmurMedia организаторы мероприятия.

Выбор на площадь Серышева пал не случайно. По мнению организаторов, это место незаслуженно забыто в Хабаровске, территория площади в упадке, нет ни одной скамейки, тротуар в некоторых местах практически разрушился, памятник С. М. Серышеву требует реставрации. А между тем площадь эта имеет славную историю, и старожилы города помнят, как здесь проходили военные построения, в праздники устраивались народные гулянья.

За два часа 16 активистам, среди которых было четыре ребенка и один гитарист, исполнявший каверы на известные песни и создававший правильный настрой участникам субботника, удалось установить скамейку и урну, собрать мусор, выкрасить бордюры и высадить кусты можжевельника в клумбу у памятника С. М. Серышеву.

— Этим мероприятием мы хотим привлечь внимание горожан ко всем подобным местам в Хабаровске, находящимся в упадке, — рассказывает директор фестиваля Seasons Илона Чин. — Объединившись, мы в силах изменить окружающее нас пространство к лучшему, создать себе место для отдыха в любимом городе, сделать его еще более зеленым и уютным!