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08:33 (мск), источник: Om1.ru

Омичи опять страдают от неприятного запаха этилмеркаптана

Этилмеркаптан распространился по тем же округам, что и обычно — Кировскому и Советскому.

В очередной раз в Омске появился неприятный запах. «Аромат» этилмеркаптана, ставший уже таким знакомым омичам, ночью распространился по «традиционным» частям города: Нефтяникам и Левому берегу. Также на сильный запаха газа жалуются жители поселка Горячий ключ — поселок находится прямо через Иртыш от крупной промышленной зоны на севере Омска.

Получить оперативный комментарий в надзорных ведомствах и МЧС порталу Om1.ru не удалось. Однако, как сообщает жительница Омска, дозвонившаяся в региональный Росприроднадзор, в ответ нажалобы о запахе только «вздыхали и молчали».

Напомним, запахи в Омске появились в марте, 8 числа. С тех пор омичи еще не раз ощутили аромат этилмеркаптана. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а надзорные органы и контролирующие структуры начали проводить проверку. Однако пока четких результатов мероприятий нет — конкретного виновника так и не назвали.

В среду, 28 апреля, региональный Росприроднадзор обратился в суд с исковым заявлением. Ведомство требует, чтобы несколько предприятий, которые работают на буферных прудах на северной промзоне Омска, прекратили свою деятельность. В Росприроднадзоре считают, что неприятные запахи, от которых омичи страдают уже два месяца, исходят оттуда.

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