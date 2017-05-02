В бассейне реки Меконг нашли новый вид моллюсков

В воскресенье завершилась первая фаза российско-вьетнамской экспедиции по исследованию устий рек и пресноводных объектов Юго-Западного Вьетнама, которая проводилась в рамках совместного гранта Вьетнамской Академии наук и технологий и ДВО РАН.

«В течение недели отряд исследовал биоту эстуариев рек юго-западного побережья Вьетнама и некоторых малоисследованных пресноводных объектов в бассейне реки Меконг. На каждой точке были отобраны пробы воды и донных отложений, взяты образцы водных растений и беспозвоночных для их последующего анализа на присутствие пестицидов и тяжелых металлов. Собрана уникальная коллекция водных и наземных моллюсков, из которых несколько видов для Вьетнама были отмечены впервые. Кроме того, в пещерной системе скал Фу Ту, расположенной недалеко от мыса Хон Чонг, впервые был обнаружен брюхоногий моллюск из семейства Diplommatinidae с бесцветной и исключительно изящной ребристой раковиной», — говорится в сообщении.

Ученые заметили, что передняя часть тела этого брюхоногого способна испускать слабое белое свечение. Впервые для исследованного региона здесь было отмечено высочайшее разнообразие наземных улиток.

Результаты экспедиции представят в том числе на международной конференции в Нечанге (Вьетнам) в сентябре этого года.