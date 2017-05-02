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06:31 (мск), источник: РИА Новости

В бассейне реки Меконг нашли новый вид моллюсков

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. Российские и вьетнамские ученые в ходе совместной экспедиции в бассейне реки Меконг обнаружили несколько новых для Вьетнама видов моллюсков, сообщает во вторник Дальневосточное отделение РАН.

Источник: РИА Новости

В воскресенье завершилась первая фаза российско-вьетнамской экспедиции по исследованию устий рек и пресноводных объектов Юго-Западного Вьетнама, которая проводилась в рамках совместного гранта Вьетнамской Академии наук и технологий и ДВО РАН.

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«В течение недели отряд исследовал биоту эстуариев рек юго-западного побережья Вьетнама и некоторых малоисследованных пресноводных объектов в бассейне реки Меконг. На каждой точке были отобраны пробы воды и донных отложений, взяты образцы водных растений и беспозвоночных для их последующего анализа на присутствие пестицидов и тяжелых металлов. Собрана уникальная коллекция водных и наземных моллюсков, из которых несколько видов для Вьетнама были отмечены впервые. Кроме того, в пещерной системе скал Фу Ту, расположенной недалеко от мыса Хон Чонг, впервые был обнаружен брюхоногий моллюск из семейства Diplommatinidae с бесцветной и исключительно изящной ребристой раковиной», — говорится в сообщении.

Ученые заметили, что передняя часть тела этого брюхоногого способна испускать слабое белое свечение. Впервые для исследованного региона здесь было отмечено высочайшее разнообразие наземных улиток.

Результаты экспедиции представят в том числе на международной конференции в Нечанге (Вьетнам) в сентябре этого года.

Комментарии
1
Константин
Мутанты от американской демократизации дефолиантами.
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