Со 2 мая в Красноярске «разморозят» очередь в детские сады
Родители увидят новое положение ребенка в очереди.
Родители увидят новое положение ребенка в очереди.
В Красноярске произойдет «разморозка» очереди в детские сады. Уже со 2 мая все данные будут доступны для родителей дошколят.
По итогам распределения родители увидят либо новое положение ребенка в очереди, либо статус «Скомплектован» с указанием конкретного учреждения, в котором ребенку предоставлено место. С момента издания приказа у семьи есть 10 дней на то, чтобы принять решение о посещении учреждения или нет.
Напомним, что если в течение этого времени родители не сообщат о своем согласии посещать детский сад, то ребенок возвращается в очередь.