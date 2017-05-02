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06:07 (мск), источник: VLADNEWS

Предвыборный штаб Навального во Владивостоке откроется 15 мая

Приморская столица станет одним из 10 городов, в которых с 12 по 22 мая будут открыты​ предвыборные штабы.

Источник: VLADNEWS

Предвыборный штаб Алексея Навального откроется во Владивостоке 15 мая, сообщает корреспондент РИА VladNews. Об этом заявил глава избирательного штаба оппозиционера, баллотирующегося в президенты РФ, Леонид Волков.

Владивосток станет одним из 10 городов, в которых в период с 12 по 22 мая будут открыты предвыборные штабы Навального (среди городов ДФО в их числе будут также Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре). Однако для помощников кандидата в президенты это будет не самый насыщенный период: так, с 26 мая начнется турне по европейской части РФ, в котором за 4 дня будут открыты представительства в 9 городах.

На сегодня предвыборные штабы Навального работают в 26 городах.

Напомним, президентские выборы 2018 года в России пройдут 11 марта. Главу государства россияне выберут на следующие 6 лет.

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