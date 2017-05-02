Владивосток встречает круизный лайнер Costa Victoria

Напомним, что, как сообщалось ранее, этот лайнер работает на открытой в прошлом году круизной линии, которая связывает порты Южной Кореи и Японии с Владивостоком. Его масштабы сравнимы с уже хорошо знакомой владивостокцам «Diamond Princess» — «Бриллиантовой принцессой». Длина «Costa Victoria» — 253 метра, ширина — 32,5 метра, водоизмещение — 75 166 тонн. Его каюты, размещенные на 14 палубах, могут принять 2 349 пассажиров, которых обслуживают 790 членов экипажа. Туристам на его борту доступны бары, рестораны, казино, несколько танцполов, фитнес-залы, спа-салон, бассейн, библиотека.

Лайнер «Costa Victoria» может стать частым гостем Владивостока: его следующий приход ожидается уже седьмого, а затем 20 и 31 мая. Кроме того, 30 мая Владивосток встретит еще одно крупное круизное судно — это будет «Costa Neoromantica». В целом же в нынешнем году столица Приморья ожидает рекордные для себя по количеству сразу 13 заходов иностранных круизных лайнеров.

Улугбек Тимуридов.