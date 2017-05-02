Любительский лов омуля в Байкале будет разрешен с ограничениями

Любительский лов байкальского омуля останется разрешен с некоторыми ограничениями по его объемам и орудиям, промышленный — будет запрещен полностью, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В ближайшем будущем изменения в правилах рыболовства будут зарегистрированы Минюстом. Об этом ИА IrkutskMedia сообщает со ссылкой на ТАСС.

Обсуждение правил рыболовства началось еще в прошлом году в рамках мер по спасению быстро сокращающейся популяции омуля. Изначально предполагалось, что запрет будет полным, однако в процессе доработки этого постановления с экспертами и учеными ряд его положений был смягчен.

«Мы уже сейчас вносим изменения в правила рыболовства и в ближайшее время этот приказ будет зарегистрирован Минюстом. При этом любительское рыболовство, в том числе для коренных малочисленных народов Севера будет сохранено с определенными ограничениями, которые мы вводим и по орудиям лова, и по объемам добычи», — сказал Илья Шестаков.

Напомним, в начале 2016 года Байкальский филиал Государственного научно-производственного центра рыбного хозяйства опубликовал результаты своего исследования, согласно которому, в 2015 году на нерест в реки бассейна Байкала зашло около 2 млн рыб, тогда как среднее значение по многолетним наблюдениям — 4,3 млн. Впервые за много лет биомасса омуля уменьшилась в 2008 году до значений ниже 20 тысяч тонн, к 2012−2014 годам — до 15 тысяч тонн, в 2014 году показатель составил 13,2 тысяч тонн. По итогам 2015 года биомассу омуля можно оценить на уровне 10 тысяч тонн. Динамика сокращения популяции была названа критической с риском полного ее исчезновения в течение нескольких лет.

Причинами сложившейся ситуации ученые называют общую экологическую ситуацию, установившееся маловодье в бассейне Байкала, наблюдающуюся не первый год засуху и браконьерство. Единственный в истории запрет промыслового вылова байкальского омуля действовал с 1969 по 1982 год: первые шесть лет существовал полный запрет, в последующие семь лет рыба вылавливалась для научной разведки и экспериментально. После той меры численность популяции восстановилась и на протяжении более чем двух десятилетий соответствовала норме.