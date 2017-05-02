Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
8 простых упражнений против боли в шее
Два митинга против закона о сносе пятиэтажек пройдут в мае
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Путин рассказал о последствиях отказа от сотрудничества с Киевом
Осталось от силы полгода: эксперт об угле Украины
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11Подготовка техники к Параду Победы
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
06:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Любительский лов омуля в Байкале будет разрешен с ограничениями

Соответствующий приказ зарегистрируют в Минюсте РФ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Любительский лов байкальского омуля останется разрешен с некоторыми ограничениями по его объемам и орудиям, промышленный — будет запрещен полностью, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В ближайшем будущем изменения в правилах рыболовства будут зарегистрированы Минюстом. Об этом ИА IrkutskMedia сообщает со ссылкой на ТАСС.

Обсуждение правил рыболовства началось еще в прошлом году в рамках мер по спасению быстро сокращающейся популяции омуля. Изначально предполагалось, что запрет будет полным, однако в процессе доработки этого постановления с экспертами и учеными ряд его положений был смягчен.

«Мы уже сейчас вносим изменения в правила рыболовства и в ближайшее время этот приказ будет зарегистрирован Минюстом. При этом любительское рыболовство, в том числе для коренных малочисленных народов Севера будет сохранено с определенными ограничениями, которые мы вводим и по орудиям лова, и по объемам добычи», — сказал Илья Шестаков.

Напомним, в начале 2016 года Байкальский филиал Государственного научно-производственного центра рыбного хозяйства опубликовал результаты своего исследования, согласно которому, в 2015 году на нерест в реки бассейна Байкала зашло около 2 млн рыб, тогда как среднее значение по многолетним наблюдениям — 4,3 млн. Впервые за много лет биомасса омуля уменьшилась в 2008 году до значений ниже 20 тысяч тонн, к 2012−2014 годам — до 15 тысяч тонн, в 2014 году показатель составил 13,2 тысяч тонн. По итогам 2015 года биомассу омуля можно оценить на уровне 10 тысяч тонн. Динамика сокращения популяции была названа критической с риском полного ее исчезновения в течение нескольких лет.

Причинами сложившейся ситуации ученые называют общую экологическую ситуацию, установившееся маловодье в бассейне Байкала, наблюдающуюся не первый год засуху и браконьерство. Единственный в истории запрет промыслового вылова байкальского омуля действовал с 1969 по 1982 год: первые шесть лет существовал полный запрет, в последующие семь лет рыба вылавливалась для научной разведки и экспериментально. После той меры численность популяции восстановилась и на протяжении более чем двух десятилетий соответствовала норме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подпорная стена рухнула на припаркованные автомобили в микрорайоне Солнечный в Иркутске
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Пентагон подтвердил готовность системы ПРО в Южной Корее
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
Госдепартамент США предупредил о терактах в Европе
Правозащитники нашли следы советской бомбы при химатаке в Сирии
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
При крушении самолета в Колумбии погибли восемь военных
Спорт
Мадридское дерби откроет полуфинальную стадию Лиги чемпионов Испанские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют во вторник в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь