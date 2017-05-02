Любительский лов омуля в Байкале будет разрешен с ограничениями
Соответствующий приказ зарегистрируют в Минюсте РФ.
Соответствующий приказ зарегистрируют в Минюсте РФ.
Любительский лов байкальского омуля останется разрешен с некоторыми ограничениями по его объемам и орудиям, промышленный — будет запрещен полностью, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В ближайшем будущем изменения в правилах рыболовства будут зарегистрированы Минюстом. Об этом ИА IrkutskMedia сообщает со ссылкой на ТАСС.
Обсуждение правил рыболовства началось еще в прошлом году в рамках мер по спасению быстро сокращающейся популяции омуля. Изначально предполагалось, что запрет будет полным, однако в процессе доработки этого постановления с экспертами и учеными ряд его положений был смягчен.
«Мы уже сейчас вносим изменения в правила рыболовства и в ближайшее время этот приказ будет зарегистрирован Минюстом. При этом любительское рыболовство, в том числе для коренных малочисленных народов Севера будет сохранено с определенными ограничениями, которые мы вводим и по орудиям лова, и по объемам добычи», — сказал Илья Шестаков.
Напомним, в начале 2016 года Байкальский филиал Государственного
Причинами сложившейся ситуации ученые называют общую экологическую ситуацию, установившееся маловодье в бассейне Байкала, наблюдающуюся не первый год засуху и браконьерство. Единственный в истории запрет промыслового вылова байкальского омуля действовал с 1969 по 1982 год: первые шесть лет существовал полный запрет, в последующие семь лет рыба вылавливалась для научной разведки и экспериментально. После той меры численность популяции восстановилась и на протяжении более чем двух десятилетий соответствовала норме.