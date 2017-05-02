Повар из Красноярска засудила работодателя за порез руки
Девушка отсудила 20 тысяч рублей.
Девушка отсудила 20 тысяч рублей.
Сотрудница красноярской фирмы «Суши-Маркет» отсудила 20 тысяч рублей за производственную травму на рабочем месте.
Согласно размещенным документам, в апреле 2016 года красноярка во время работы доставала из холодильника майонез для приготовления блюд. В этот момент она задела рукой острую полку, которая находилась около витрины с продуктами, и порезала руку. Врачи оценили вред здоровью как легкий, однако повар в течение двух недель не могла работать на кухне.
Потерпевшая подала в суд на работодателя, заявив, что тот нарушил технику безопасности. Однако ответчик с позицией повара не согласился. В суде он сказал, что девушка сама допустила неосторожность во время работы.
Суд постановил, что ответчик виноват в нравственных страданиях сотрудницы. В материалах дела говорится, что изначально красноярка требовала от работодателя 100 тысяч рублей, однако суд уменьшил сумму компенсации до 20 тысяч рублей.