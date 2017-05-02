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06:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Повар из Красноярска засудила работодателя за порез руки

Девушка отсудила 20 тысяч рублей.

Сотрудница красноярской фирмы «Суши-Маркет» отсудила 20 тысяч рублей за производственную травму на рабочем месте. Девушка-повар сильно порезала руку в цехе по приготовлению блюд японской кухни. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

Согласно размещенным документам, в апреле 2016 года красноярка во время работы доставала из холодильника майонез для приготовления блюд. В этот момент она задела рукой острую полку, которая находилась около витрины с продуктами, и порезала руку. Врачи оценили вред здоровью как легкий, однако повар в течение двух недель не могла работать на кухне.

Потерпевшая подала в суд на работодателя, заявив, что тот нарушил технику безопасности. Однако ответчик с позицией повара не согласился. В суде он сказал, что девушка сама допустила неосторожность во время работы.

Суд постановил, что ответчик виноват в нравственных страданиях сотрудницы. В материалах дела говорится, что изначально красноярка требовала от работодателя 100 тысяч рублей, однако суд уменьшил сумму компенсации до 20 тысяч рублей.

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