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06:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Прокуратура Владивостока поможет местным детям стать гимназистами

Прокуратура Владивостока провела проверку исполнения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при приеме в этом году детей в гимназию № 2, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«В ходе проверки установлены нарушения закона и прав несовершеннолетних на обучение в данном учреждении. Так, в соответствии со статьей № 9 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” к полномочиям органов местного самоуправления относится закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа. Пунктом № 7 приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 года был утвержден порядок приема граждан на обучение, которым установлено, что муниципальные образовательные организации размещают распорядительный акт о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями городского округа, издаваемый не позднее первого февраля», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

31 января этого года администрацией города было издано постановление, согласно которому жилые дома, расположенные по улицам 1-ая Круговая, 2-ая Круговая, 3-я Круговая, Некрасовская, Отлогая, 3-я Северная и Партизанский проспект, ранее закрепленные за гимназией № 2, были закреплены за иными образовательными организациями. Данное постановление вступило в силу третьего февраля этого года.

«При этом до его вступления в силу, первого и второго февраля, через портал “Государственные услуги” было подано более 60 заявлений родителей детей, желающих обучаться в гимназии. Между тем из подавших заявление в эти даты 13 заявителям было отказано в принятии заявлений по причине места жительства детей в домах по адресам, которые новыми изменениями городской администрации были откреплены от территории гимназии. Учитывая, что постановление администрации Владивостока от 31 января вступило в законную силу только третьего февраля, отказ в принятии 13 заявлений является незаконным», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор Владивостока внес представление исполняющему обязаннсоти главы администрации города с требованием устранить нарушения закона. Результаты рассмотрения акта реагирования и восстановление прав на образование 13 несовершеннолетних находятся на контроле прокуратуры.

Анна Иваницына.

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