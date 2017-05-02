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06:58 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жители села в Пермском крае сидят без воды

Чтобы уберечься от пожаров, люди запасаются водой из луж.

Через социальные сети жители села Серга рассказали о своей беде.

«Три дома по ул. Калинина с 16 апреля находятся без воды. Вблизи нет даже колонок, а о подвозе воды можно только мечтать. Но это еще пол беды. Начался сезон поджога сухой травы. Когда кругом все горит, а у тебя нет воды, жить становится страшно! Кругом “отфутболивают” и не хотят решать нашу проблему», — пишут они.

В комментариях жильцам домов предлагают выкопать свою скважину, чтобы не зависеть от центрального водоснабжения. Однако, стоит это немалых денег.

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