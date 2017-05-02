В Омск прибыл ковчег с мощами святых бессребников Космы и Дамиана

По ходатайству главы Омской митрополии митрополита Омского и Таврического Владимира в Омск прибыл ковчег с честными мощами святых бессребреников Космы и Дамиана. Из Москвы в Омск святыню доставил протоиерей Василий Вивчар, ключарь Успенского кафедрального собора.

Сайт Омской епархии цитирует обращение митрополита к верующим: «Дорогие отцы, братия и сестры, к нам прибыли святые мощи бессеребреников Космы и Дамиана. Они будут находиться в Омской епархии до 14 мая включительно. Эти святые могут показаться кому-то неприметными, а они приносят людям очень много счастья, они сохраняют и супружество».

Ковчег со святыми мощами также побывает в Марьяновском, Азовском и Таврическом благочиниях; в Ачаирском женском монастыре Животворящего Креста Господня и Свято-Серафимовской женской обители, в больничных и тюремных храмах Омска.

В Омске приложиться к мощам можно будет с 6 по 9 мая, потом 13 и 14 мая в Успенском кафедральном соборе. Расписание здесь.