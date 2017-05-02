Погода 2 мая: пыльные бури на юге и западе
Во вторник, 2 мая, на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает «Казгидромет».
Во вторник, 2 мая, на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает «Казгидромет».
При этом на востоке и
В Атырауской и Мангистауской областях ветер усилится до 15−20 м/с, местами — пыльная буря.
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В Алматинской и Жамбылской областях ветер усилится до 15−20 м/с, в Кызылординской и
В Алматы переменная облачность, без осадков, до +16.
В Астане малооблачно, без осадков, до +19.