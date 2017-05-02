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07:13 (мск), источник: 365info.kz

Погода 2 мая: пыльные бури на юге и западе

Во вторник, 2 мая, на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает «Казгидромет».

Источник: 365info.kz

При этом на востоке и юго-востоке страны местами будет дождь.

В Атырауской и Мангистауской областях ветер усилится до 15−20 м/с, местами — пыльная буря.

В Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях — местами туман.

В Алматинской и Жамбылской областях ветер усилится до 15−20 м/с, в Кызылординской и Южно-Казахстанской областях — пыльные бури.

В Алматы переменная облачность, без осадков, до +16.

В Астане малооблачно, без осадков, до +19.

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