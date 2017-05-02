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06:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Вечный огонь из Владивостока отправят в Санкт-Петербург

В предстоящую пятницу, пятого мая, во Владивостоке пройдёт торжественная церемония зажжения факела от Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», сообщает ИА «Дейта».

«Это делается для дальнейшего воссоединения Вечных огней городов-героев и городов воинской славы в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Пятого мая в 14:00 у подводной лодки С-56 соберутся ветераны, моряки Тихоокеанского флота, представители администрации, воспитанники патриотических клубов и общественность.

После церемонии зажжения факел по улицам города на БТР провезет подполковник, ветеран Великой Отечественной войны Гарольд Кузнецов.

«Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие жители и гости Владивостока», — говорится в сообщении.

В Хабаровске четверо местных жителей признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает ИА «Дейта».

Анна Иваницына.

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