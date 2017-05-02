Вечный огонь из Владивостока отправят в Санкт-Петербург
В предстоящую пятницу, пятого мая, во Владивостоке пройдёт торжественная церемония зажжения факела от Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», сообщает ИА «Дейта».
В предстоящую пятницу, пятого мая, во Владивостоке пройдёт торжественная церемония зажжения факела от Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», сообщает ИА «Дейта».
«Это делается для дальнейшего воссоединения Вечных огней
Пятого мая в 14:00 у подводной лодки С-56 соберутся ветераны, моряки Тихоокеанского флота, представители администрации, воспитанники патриотических клубов и общественность.
После церемонии зажжения факел по улицам города на БТР провезет подполковник, ветеран Великой Отечественной войны Гарольд Кузнецов.
«Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие жители и гости Владивостока», — говорится в сообщении.
В Хабаровске четверо местных жителей признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает ИА «Дейта».
Анна Иваницына.