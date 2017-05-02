Вечный огонь из Владивостока отправят в Санкт-Петербург

«Это делается для дальнейшего воссоединения Вечных огней городов-героев и городов воинской славы в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Пятого мая в 14:00 у подводной лодки С-56 соберутся ветераны, моряки Тихоокеанского флота, представители администрации, воспитанники патриотических клубов и общественность.

После церемонии зажжения факел по улицам города на БТР провезет подполковник, ветеран Великой Отечественной войны Гарольд Кузнецов.

«Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие жители и гости Владивостока», — говорится в сообщении.

В Хабаровске четверо местных жителей признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает ИА «Дейта».

Анна Иваницына.