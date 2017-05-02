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06:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирск засыпал майский снегопад

Накануне днем жители области проснулись и увидели засыпанные снегом улицы, сегодня та же участь постигла жителей города.

Новосибирск засыпал майский снегопад, фотографии заснеженного города новосибирцы публикуют в социальных сетях.

Еще на минувшей неделе в Новосибирске столбик термометра показывал отметки выше +20 градусов, а уже к началу мая на регион обрушились снегопады, совсем для этого времени не характерные.

Накануне днем жители области проснулись и увидели засыпанные снегом улицы, сегодня та же участь постигла жителей города.

Синоптики обещают повышение температуры лишь к четвергу.

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