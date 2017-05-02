Новосибирск засыпал майский снегопад
Накануне днем жители области проснулись и увидели засыпанные снегом улицы, сегодня та же участь постигла жителей города.
Накануне днем жители области проснулись и увидели засыпанные снегом улицы, сегодня та же участь постигла жителей города.
Новосибирск засыпал майский снегопад, фотографии заснеженного города новосибирцы публикуют в социальных сетях.
Еще на минувшей неделе в Новосибирске столбик термометра показывал отметки выше +20 градусов, а уже к началу мая на регион обрушились снегопады, совсем для этого времени не характерные.
Накануне днем жители области проснулись и увидели засыпанные снегом улицы, сегодня та же участь постигла жителей города.
Синоптики обещают повышение температуры лишь к четвергу.