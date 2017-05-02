Новосибирск засыпал майский снегопад, фотографии заснеженного города новосибирцы публикуют в социальных сетях.

Еще на минувшей неделе в Новосибирске столбик термометра показывал отметки выше +20 градусов, а уже к началу мая на регион обрушились снегопады, совсем для этого времени не характерные.