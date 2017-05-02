Фестиваль технического творчества объединит молодежь Хабаровского края
Открытый фестиваль технического творчества состоится в
Открытый фестиваль технического творчества состоится в
Во время мероприятия будет организован робототехнический турнир. Конкурсанты поборются за победу в разных возрастных категориях. Они представят работы в номинациях: «Hello, Robot! Траектория-квест», «Hello, Robot!
Всем изобретателям вручат сертификаты. Победители, призеры и участники фестиваля получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в