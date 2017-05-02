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06:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Фестиваль технического творчества объединит молодежь Хабаровского края

Открытый фестиваль технического творчества состоится в Комсомольске-на-Амуре. «Технофест — 2017» стартует 6 мая. Участие в нем примут молодые люди со всего Хабаровского края.

Во время мероприятия будет организован робототехнический турнир. Конкурсанты поборются за победу в разных возрастных категориях. Они представят работы в номинациях: «Hello, Robot! Траектория-квест», «Hello, Robot! Траектория-квест Students», «Проект», «РобоКарусель» и «Футбол управляемых роботов».

Всем изобретателям вручат сертификаты. Победители, призеры и участники фестиваля получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на Прообраз27.

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