Фестиваль технического творчества объединит молодежь Хабаровского края

Во время мероприятия будет организован робототехнический турнир. Конкурсанты поборются за победу в разных возрастных категориях. Они представят работы в номинациях: «Hello, Robot! Траектория-квест», «Hello, Robot! Траектория-квест Students», «Проект», «РобоКарусель» и «Футбол управляемых роботов».

Всем изобретателям вручат сертификаты. Победители, призеры и участники фестиваля получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на Прообраз27.