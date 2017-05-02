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07:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Уровень реки Белой в Уфе достиг семи метров

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Вода в реках Уфы продолжает прибывать.

Источник: РИА "Новости"

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень Белой в районе Монумента Дружбы вырос до 702 сантиметров (+17 см за сутки). Река Уфа поднялась на 10 сантиметров — до 671. Уровень реки Демы у деревни Бочкарево составляет 560 сантиметров (+9 см).

Напомним, по прогнозам Башгидромета, составленным в начале весны, Белая в этом году может подняться до 750−850 см, Уфа — до 760−860 см, Дема — до 600−700 см. Все уровни даны относительно нуля гидропоста.

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