Уровень реки Белой в Уфе достиг семи метров

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень Белой в районе Монумента Дружбы вырос до 702 сантиметров (+17 см за сутки). Река Уфа поднялась на 10 сантиметров — до 671. Уровень реки Демы у деревни Бочкарево составляет 560 сантиметров (+9 см).

Напомним, по прогнозам Башгидромета, составленным в начале весны, Белая в этом году может подняться до 750−850 см, Уфа — до 760−860 см, Дема — до 600−700 см. Все уровни даны относительно нуля гидропоста.