В Башкирии спасатели нашли группу из 11 потерявшихся туристов

Сотрудники МЧС и «Аварийно-спасательной службы» Башкирии помогли группе местных жителей, которым сильно не повезло во время сплава.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 11 туристов отправились на катамаранах по реке Урюк в сторону Нугушского водохранилища. В какой-то момент группа застряла на одном из сложных участков и справиться с бедой сами молодые люди не смогли. За помощью туристы обратились к спасателям.

На место тут же выдвинулись силы МЧС в составе 12 человек и двух единиц техники, в том числе беспилотника и катера на воздушной подушке. Вчера, 1 мая, туристов нашли в километре от турбазы «Хутор Генерала». В настоящий момент туристов эвакуируют из опасной зоны.