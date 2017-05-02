В Башкирии спасатели нашли группу из 11 потерявшихся туристов
Молодые люди сплавлялись в районе Нугушского водохранилища.
Молодые люди сплавлялись в районе Нугушского водохранилища.
Сотрудники МЧС и «Аварийно-спасательной службы» Башкирии помогли группе местных жителей, которым сильно не повезло во время сплава.
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На место тут же выдвинулись силы МЧС в составе 12 человек и двух единиц техники, в том числе беспилотника и катера на воздушной подушке. Вчера, 1 мая, туристов нашли в километре от турбазы «Хутор Генерала». В настоящий момент туристов эвакуируют из опасной зоны.