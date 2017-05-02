Новосибирцам предложили работать помощником-бортпроводником за 200 тысяч в месяц
В описании вакансии работодатель указывает, что придётся отказаться от личной жизни, зато будет хорошая зарплата и постоянные путешествия.
В описании вакансии работодатель указывает, что придётся отказаться от личной жизни, зато будет хорошая зарплата и постоянные путешествия.
Новосибирцам предложили работать
Аналитики портала составили традиционный рейтинг самых дорогих вакансий минувшего месяца. Его возглавило предложение о работе Директором по маркетингу с зарплатным предложением до 250 тысяч рублей. В описании вакансии от соискателей требуют навыки разработки креативных кампаний и опыт
На втором месте в топе вакансий оказалось предложение должности «Ассистент руководителя (с функциями бортпроводника)».
«Минусы вакансии: Непредсказуемость в повседневных задачах и обязанностях, никакой “личной жизни”, полная ориентированность на жизнь и бизнес руководителя», — честно написали представители работодателя.
Среди плюсов вакансии — командировки по всему миру, высокая заработная плата.
Наконец, заместителю гендиректора компании предлагают работу за 200 тысяч рублей. Среди обязанностей — управление операционной деятельностью крупной компании. .
В топ вакансий месяца попали также несколько вакансий с зарплатным предложением в 100 тысяч рублей — трейдер,