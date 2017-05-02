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07:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцам предложили работать помощником-бортпроводником за 200 тысяч в месяц

В описании вакансии работодатель указывает, что придётся отказаться от личной жизни, зато будет хорошая зарплата и постоянные путешествия.

Новосибирцам предложили работать помощником-бортпроводником за 200 тысяч в месяц, об этом свидетельствуют данные исследования портала по поиску работы «HeadHunter».

Аналитики портала составили традиционный рейтинг самых дорогих вакансий минувшего месяца. Его возглавило предложение о работе Директором по маркетингу с зарплатным предложением до 250 тысяч рублей. В описании вакансии от соискателей требуют навыки разработки креативных кампаний и опыт интернет-продвижения.

На втором месте в топе вакансий оказалось предложение должности «Ассистент руководителя (с функциями бортпроводника)».

«Минусы вакансии: Непредсказуемость в повседневных задачах и обязанностях, никакой “личной жизни”, полная ориентированность на жизнь и бизнес руководителя», — честно написали представители работодателя.

Среди плюсов вакансии — командировки по всему миру, высокая заработная плата.

Наконец, заместителю гендиректора компании предлагают работу за 200 тысяч рублей. Среди обязанностей — управление операционной деятельностью крупной компании. .

В топ вакансий месяца попали также несколько вакансий с зарплатным предложением в 100 тысяч рублей — трейдер, бизнес-тренер, коммерческий директор, директор дилерского центра и Team Lead Java Script разработчик.

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