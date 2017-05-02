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07:33 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ради торжественного парада в честь Дня Победы перекроют ряд дорог

В этом году страна празднует 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Из-за проведения торжественных мероприятий на дорогах Омска временно и частично будет ограничено движение всех видов транспорта. Ограничение также касается парковки автотранспорта.

5 мая с 19:00 до 23:30 — для проведения тренировки торжественного построения войск Омского местного гарнизона — будет ограничено движение всех видов транспорта:

— по улице Ленина (на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь);.

— в Банковском переулке (на участке от улицы Певцова до Соборной площади);.

— по улице Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до улицы Красина);.

— по улице Тарская (на участке от улицы Ленина до улицы Красина).

Также будет перекрыта часть улиц в главный день торжеств — 9 Мая.

Для проведения церемонии возложения гирлянд и цветов к памятникам Д. М. Карбышеву и Г. К. Жукову с 09:00 до 11:00 будет ограничено движение по улице Маршала Жукова — на участке от улицы 10 лет Октября до улицы Лермонтова.

С 08:00 до 13:00 в этот день будут перекрыты:

— улица Красный Путь (на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной);.

— улица Орджоникидзе (на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной);.

— улица Чапаева (на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь);.

— улица Коммунистическая (на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь);.

— улица Интернациональная (на участке от улицы Герцена до улицы Красный Путь);.

— улица Ленина (на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь);.

— Банковский переулок (на участке от улицы Певцова до Соборной площади);.

— улица Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до улицы Красина);.

— улица Тарская (на участке от улицы Ленина до улицы Красина).

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