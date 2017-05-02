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07:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии с браконьерами будут бороться с помощью беспилотников

Минэкологии Башкирии будет использовать для охраны природы беспилотные летательные аппараты, сообщают в министерстве.

По словам руководителя Дирекции по ООПТ РБ Марата Хасанова, беспилотники предназначены не только для фиксация нарушений закона и наказания преступников, но и профилактика. По его словам, в летнее время этот вопрос актуален — возможны возгорания на особо охраняемых природных территориях.

Среди сфер применения беспилотников — соблюдение действующих режимов, образование мест несанкционированного размещения отходов и борьба с браконьерством.

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