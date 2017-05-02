В Башкирии с браконьерами будут бороться с помощью беспилотников
Минэкологии Башкирии будет использовать для охраны природы беспилотные летательные аппараты, сообщают в министерстве.
Минэкологии Башкирии будет использовать для охраны природы беспилотные летательные аппараты, сообщают в министерстве.
По словам руководителя Дирекции по ООПТ РБ Марата Хасанова, беспилотники предназначены не только для фиксация нарушений закона и наказания преступников, но и профилактика. По его словам, в летнее время этот вопрос актуален — возможны возгорания на особо охраняемых природных территориях.
Среди сфер применения беспилотников — соблюдение действующих режимов, образование мест несанкционированного размещения отходов и борьба с браконьерством.