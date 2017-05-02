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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Замглавы полиции Кузбасса отправлен в отставку

Виктор Кутлыкин занимал должность с 2011 года.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя начальника полиции Кемеровской области Виктора Кутылкина.

Об этом сообщается в официальном приказе, размещенном на портале правовой информации. Вместе с Кутылкиным в отставку также отправлены еще 11 высокопоставленных генералов МЧС, МВД и СКР. Как сообщали местные СМИ, Виктор Кутылкин написал рапорт об отставке по собственному желанию еще в апреле текущего года.

Виктор Кутылкин является кандидатом экономических наук. Службу в органах внутренних дел начал в 1986 году, имеет звание «генерал-майор полиции».

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