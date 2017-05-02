Замглавы полиции Кузбасса отправлен в отставку

Президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя начальника полиции Кемеровской области Виктора Кутылкина.

Об этом сообщается в официальном приказе, размещенном на портале правовой информации. Вместе с Кутылкиным в отставку также отправлены еще 11 высокопоставленных генералов МЧС, МВД и СКР. Как сообщали местные СМИ, Виктор Кутылкин написал рапорт об отставке по собственному желанию еще в апреле текущего года.

Виктор Кутылкин является кандидатом экономических наук. Службу в органах внутренних дел начал в 1986 году, имеет звание «генерал-майор полиции».