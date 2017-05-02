Остров Комсомольский в Иркутске начал превращаться в свалку

Несанкционированная свалка образовалась на острове Комсомольском в Иркутске. Горожане обнаружили груды мусора возле кустарников и деревьев, на дороге. Они также разместили информацию о «находке» на сайте проекта Общероссийского народного фронта «Карта свалок». Всего на ресурсе представлено четыре островные точки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, 17 апреля представители общественных организаций, ОНФ, городской администрации, а также школьники и студенты ликвидировали несколько стихийных свалок в Иркутске — в Ленинском районе вблизи устья реки Иркут и на острове Комсомольском. Генеральную уборку удалось организовать благодаря интернет-заявке 15-летней Софьи Файвкиной, которая нанесла на всероссийскую «Интерактивную карту свалок» 12 объектов.

Между тем 22 апреля в Иркутске состоялся общегородской субботник, в котором приняло участие более 30 тысяч жителей. В порядок привели рекреационные, прибрежные и зеленые зоны, а также территории, прилегающие к различным организациям и учреждениям. По информации комитета городского обустройства, около 200 единиц техники вывезли более 2 тысяч тонн мусора с улиц города, каждая машина сделала несколько рейсов на полигон твердых бытовых отходов.