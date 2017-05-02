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07:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске установят памятник узникам концлагерей

Открытие мемориала запланировано на 4 мая.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Рядом с мемориальным комплексом в Ленинском районе 2 мая начнут устанавливать памятник, посвященный узникам фашистских концлагерей. Эскиз памятника согласовали с ветеранами войны, проживающими на территории района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

Проект реализуется за счет средств спонсоров. Открытие памятника узникам концлагерей запланировано на 4 мая.

Напомним, в 2015 году напротив завода «Красмаш» был открыт мемориальный комплекс, посвященный боевым и трудовым подвигам жителей района в годы войны. В прошлом году рядом с мемориалом был открыт памятник солдату, пропавшему без вести на фронтах Великой Отечественной войны. В основание монумента поместили капсулу с землей, которую привезли из Новгородской области участники поисковой группы «Енисейские патриоты» школы № 148.

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