Дым, смог и жара: челябинцы осложняют пожарную обстановку сжиганием травы
Десятки возгораний зафиксированы в городе.
Десятки возгораний зафиксированы в городе.
Челябинцы спровоцировали десятки пожаров во время майских субботников и пикников, несмотря на официальные запреты МЧС сжигать сухую траву и кустарники в населенных пунктах и лесах региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Майские праздники выдались напряженными для пожарных. Серьезные возгорания зафиксированы в Челябинске и Копейске. При этом чаще всего пожары начинаются
Густым дымом оказались объяты пустыри в челябинских районах Тополинки, Паркового и Первого озера. Кроме травы на северке
«Соблюдайте правила пожарной безопасности! Об обнаружении возгораний незамедлительно информируйте экстренные службы по телефону 101», — сообщает ГУ МЧС по региону.
Напомним, в Челябинске третий день наблюдаются НМУ первой степени опасности. Над городом образуется смог. Дышать еще тяжелее будет