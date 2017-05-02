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07:29 (мск), источник: dostup1.ru

Дым, смог и жара: челябинцы осложняют пожарную обстановку сжиганием травы

Десятки возгораний зафиксированы в городе.

Челябинцы спровоцировали десятки пожаров во время майских субботников и пикников, несмотря на официальные запреты МЧС сжигать сухую траву и кустарники в населенных пунктах и лесах региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Майские праздники выдались напряженными для пожарных. Серьезные возгорания зафиксированы в Челябинске и Копейске. При этом чаще всего пожары начинаются из-за сжигания сухой травы и неосторожного обращения с огнем во время пикников.

Густым дымом оказались объяты пустыри в челябинских районах Тополинки, Паркового и Первого озера. Кроме травы на северке кто-то догадался поджечь покрышки, «украсив» район столпом копоти.

Из-за высокой пожарной опасности в большинстве районов Челябинской области ограничен вход и въезд в лес граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству леса. Запрещено сжигание сухой листвы, травы, кустарников и других остатков растительности в лесах и населенных пунктах.

«Соблюдайте правила пожарной безопасности! Об обнаружении возгораний незамедлительно информируйте экстренные службы по телефону 101», — сообщает ГУ МЧС по региону.

Напомним, в Челябинске третий день наблюдаются НМУ первой степени опасности. Над городом образуется смог. Дышать еще тяжелее будет из-за жары. По прогнозам синоптиков, 2 и 3 мая температура воздуха поднимется до 24−26 градусов.

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