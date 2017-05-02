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07:32 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанцы вновь активно переходят во фриланс

После сокращения на 32% в 2015 году численность фрилансеров вновь активно растет, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на аналитическую службу energyprom.kz.

Источник: Newtimes.kz

После резкого сокращения в 2015 году, в Казахстане вновь начался прирост численности занятых, выходящих на временную работу. За год число таких людей выросло на 9 тысяч человек, или на 4%, и к концу 2016 года превысило 215 тыс человек.

В результате доля фрилансеров среди наемных работников в РК увеличилась до 3,4% с 3,3% годом ранее.

«Прирост показателя наблюдается на фоне слабого восстановления уровня реальных доходов населения и общей деловой активности в экономике. Напомним, что в 2015 году был зафиксирован резкий переход значительной части работников на фрилансе к полной занятости на фоне существенного ухудшения ситуации в экономике и падения реальных доходов населения», ― говорится в сообщении.

За 2015 год число занятых, имеющих временную работу, сократилось почти на 100 тыс человек, в то время как численность наемных работников выросла на 121,5 тыс.

Основной переток из фриланса на фул-тайм в 2015 году был зафиксирован среди городского населения, и в 2016 году горожане также активно мигрировали обратно, к временной работе.

За 2016 год численность городского населения, имеющего временный контракт, увеличилась сразу на 42%, с 73,5 тыс до 104 тыс человек. Сельские жители, напротив, активно уходят от временной занятости ― за прошлый год их число уменьшилось на 17%, или на 22 тыс человек, до 111 тыс.

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