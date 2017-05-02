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07:35 (мск), источник: АиФ Иркутск

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Приангарье в четвертый раз

Все желающие смогут пройти по центру Иркутска с портретом родственника-участника ВОВ.

В День Победы — 9 мая — на территории Иркутской области в четвертый раз планируется реализация ежегодного масштабного проекта — акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодежной политике региона.

В Приангарье шествие «Бессмертного полка» проводится с 2014 года, с 2015 года шествие выделилось в отдельную колонну. С каждым годом акция становится все более массовой. Так, участие в шествиях в муниципалитетах региона в 2016 году приняли более 40 000 жителей, которые пронесли портреты участников ВОВ. Самыми крупными стали шествия в Иркутске, Братске, Ангарске, Усть-Илимске, Черемхово, Саянске, Тулуне, Усолье-Сибирском.

В 2017 году для помощи в проведении акции в областном центре будет задействовано около 100 волонтеров. Маршрут движения колонны в этом году с улицы Декабрьских Событий до улицы Ленина (до пересечения с улицей Канадзавы). Сбор участников запланирован в 9:30 возле танка «Иркутский Комсомолец». Старт шествия — в 10:00.

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