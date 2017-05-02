Агитпоезд «Армия Победы» прибудет в Челябинск с выставкой ретро-техники
Передвижной музей военной техники прибудет в южноуральскую столицу 4 мая.
Передвижной музей военной техники прибудет в южноуральскую столицу 4 мая.
Агитационный поезд «Армия Победы» прибудет на ж/д вокзал Челябинска 4 мая — состав с военной
В 2017 году организаторы мероприятия оборудовали два агитсостава, которые отправились 29 апреля и 1 мая. Первый стартовал по маршруту Иркутск — Красноярск — Тайга — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург, второй — из Пензы, он проследует через Самару, Уфу, Чебаркуль, Челябинск. Оба поезда 5 мая встретятся в Екатеринбурге.
На открытых платформах будут представлены танк Т-34, гаубица М-30 образца 1938 года (122 мм), противотанковая пушка Зис-4 образца 1941 года (57-мм), а также новейшие танк Т-72Б3 и бронетранспортер БТР-82АМ.
На каждой остановке будут организованы праздничные концерты, выставка раритетного и современного вооружения. Так, на сценической площадке выступит ансамбль песни и пляски Центрального военного округа. Кроме того, будут работать пункты отбора на службу по контракту.
Также зрители увидят экспозицию
В Чебаркуле агитационный поезд «Армия Победы-2017» сделает остановку в 10.30, а в Челябинск эшелон прибудет примерно в 14.00 на первый путь, время местное.