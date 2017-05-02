В большой праздничной демонстрации приняло участие более 30 тысяч пермяков

Утром встал, сделал зарядку, приготовился к празднику, — так начинался день Матвея. Чтобы пройти в колонне демонстрантов, он приехал в центр вместе с братом и мамой. На таком массовом мероприятии он не первый раз, впечатлений всегда много, говорит молодой человек.

Матвей Еськов: «Мне это очень нравится, потому что создаётся весёлое настроение, потому что сразу ощущается весна, теплота, солнце греет, и я всегда очень люблю на демонстрацию ходить».

Жители города Перми, которые на Первомай проходят все вместе по улицам, начинают собираться заранее, это сотрудники предприятий, учреждений. Кто-то уже бывал на таких мероприятиях, кто-то приходит первый раз. Погода благоволит, плюс хорошее настроение.

Если есть возможность, то почему бы не пройтись вместе с коллегами, к тому же многие предпочитают брать с собой детей, так что пермяки целыми семьями выходят, чтобы отметить день весны и труда.