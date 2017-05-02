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07:59 (мск), источник: Вести - Пермь

В большой праздничной демонстрации приняло участие более 30 тысяч пермяков

Праздничные мероприятия прошли во всех городах Пермского края. Но самые впечатляющие колонны прошли по Октябрьской площади Перми.

Источник: Вести - Пермь

Утром встал, сделал зарядку, приготовился к празднику, — так начинался день Матвея. Чтобы пройти в колонне демонстрантов, он приехал в центр вместе с братом и мамой. На таком массовом мероприятии он не первый раз, впечатлений всегда много, говорит молодой человек.

Матвей Еськов: «Мне это очень нравится, потому что создаётся весёлое настроение, потому что сразу ощущается весна, теплота, солнце греет, и я всегда очень люблю на демонстрацию ходить».

Жители города Перми, которые на Первомай проходят все вместе по улицам, начинают собираться заранее, это сотрудники предприятий, учреждений. Кто-то уже бывал на таких мероприятиях, кто-то приходит первый раз. Погода благоволит, плюс хорошее настроение.

Если есть возможность, то почему бы не пройтись вместе с коллегами, к тому же многие предпочитают брать с собой детей, так что пермяки целыми семьями выходят, чтобы отметить день весны и труда.

Елена Призюк: «Настроение просто замечательное, сегодня особенно приподнятое настроение у нас у всех! Нам очень приятно и радостно здесь присутствовать, мы хотим поздравить всех, всех, всех, с прекрасным замечательным весенним праздником».

Праздничные мероприятия, посвящённые дню весны и труда, проходят во всех городах Пермского края, во всех районах краевого центра. Ну, а самое масштабное шествие трудящихся прошло по Октябрьской площади Перми, количество участников составило более 30 тысяч горожан.

Понятно, что к столь массовому событию готовились заранее.

Алексей Туров, начальник УМВД России по г. Перми: «Полиция города Перми уже с начала апреля изучает маршрут, отрабатывает транспортную безопасность».

Традиционно тысячи человек проходят по площади нескончаемым потоком, специально для этого центр города закрыт от движения транспорта, так что на время часть краевого центра превращается в одну пешеходную зону. Настоящий заряд бодрости, говорят собравшиеся — не каждый день получается стать участником столь масштабного события.

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