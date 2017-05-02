Добровольцы разобрали помойку, скопившуюся под окнами жилого дома в Омске

Одним из самых грязных дворов был по улице 50 лет Профссоюзов в Нефтяниках. Неравнодушные омичи решили выйти на субботник и привести территорию в порядок, поделились пользователи в соцсетях. Причем большая часть из них — не жильцы многоэтажки, а те, кому надоело видеть кучи мусора.

— Конечно, там убирались люди, кому небезразлично все это наблюдать. Повторюсь, те, кто там живет — им [все равно], они не убирались. Там целый дом маргиналов, и картина такая с мусором постоянно. Я сам, когда первый раз живьем увидел, был в шоке, как можно так жить? Можно! Спасибо тем людям, кто убрал этот свинарник за нелюдями, — высказался Иван Иванов.

Омичи рассказали, что было вывезено свыше 200 мешков мусора. Управляющая компания не справляется с содержанием территории, поскольку большинство жителей этого дома не оплачивают квитанции.