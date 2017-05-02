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08:01 (мск), источник: Om1.ru

Добровольцы разобрали помойку, скопившуюся под окнами жилого дома в Омске

Жильцы многоэтажки сбрасывали мусор прямо под окна, в итоге дом оказался окружен «поясом из отходов».

Одним из самых грязных дворов был по улице 50 лет Профссоюзов в Нефтяниках. Неравнодушные омичи решили выйти на субботник и привести территорию в порядок, поделились пользователи в соцсетях. Причем большая часть из них — не жильцы многоэтажки, а те, кому надоело видеть кучи мусора.

 — Конечно, там убирались люди, кому небезразлично все это наблюдать. Повторюсь, те, кто там живет — им [все равно], они не убирались. Там целый дом маргиналов, и картина такая с мусором постоянно. Я сам, когда первый раз живьем увидел, был в шоке, как можно так жить? Можно! Спасибо тем людям, кто убрал этот свинарник за нелюдями, — высказался Иван Иванов.

Омичи рассказали, что было вывезено свыше 200 мешков мусора. Управляющая компания не справляется с содержанием территории, поскольку большинство жителей этого дома не оплачивают квитанции.

 — Субботник — это такое мероприятие, когда люди, которые не свинячат, убирают за теми, кто свинячит, — прокомментировал пост Максим Новоселов.

 — Самим не [стыдно] в таком мусоре жить??? До помойки лень мешок донести? — обратилась к жильцам Юлия Буякова-Песоцкая.

Также многие опасаются, что местные жители не особенно оценят поступок, и свалка вновь разрастется. Некоторые пользователи предложили не вывозить отходы, а забрасывать обратно в квартиры.

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