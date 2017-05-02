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07:57 (мск), источник: Вести Приморье

Клещи с вирусом энцефалита обнаружены в Приморье

Клещи, которые являются переносчиками энцефалита, боррелиоза и других, встречаются в пригороде Владивостока — на о. Русский, в районе бухты Шамора, в Ботаническом саду, а также активны на территории Надеждинского, Хасанского, Спасского, Кавлеровского районов и городских округов — Артема, Находки, Арсеньева, Дальнегорска.

Первые клещи, инфицированные вирусом энцефалита, обнаружены в нескольких районах Приморья. Об этом на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова сообщил глава территориального управления Роспотребнадзора Дмитрий Маслов.

По словам главного санитарного врача края, к большому счастью, людей, заразившихся опасным заболеванием, переносчиком которого являются клещи, — нет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«С начала года в лабораториях края выполнено 339 экспресс-исследований клещей, снятых с людей, в том числе 94 с детей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в семи клещах. Людей с диагнозом “вирусный клещевой энцефалит” на сегодняшний день нет», — отметил Дмитрий Маслов.

Он также отметил, что на минувшей неделе на территории Приморского края зарегистрировано 225 случаев обращений по поводу присасывания клещей, из них 56 случаев обращений детей.

Клещевая активность регистрируется на 28 административных территориях края.

«С нарастающим итогом в крае зарегистрировано 496 обращений. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество обращений по поводу присасывания клещей увеличилось на 55%. В 2016 году было зарегистрировано 320 случаев», — сообщил Дмитрий Маслов.

В этом году клещи, которые являются переносчиками таких заболеваний как энцефалит, боррелиоз и других, встречаются в пригороде Владивостока — на острове Русский, в районе бухты Шамора, в Ботаническом саду, а также активны на территории Надеждинского, Хасанского, Спасского, Кавлеровского районов и городских округов — Артема, Находки, Арсеньева, Дальнегорска.

Специалисты департамента здравоохранения напоминают, что на территории Владивостока в 2017 году функционируют медицинские организации, выполняющие экспресс-исследования клещей и исследование крови на наличие антител к вирусу клещевого энцефалита:

— ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», вирусологическая лаборатория, расположенная по адресу: г. Владивосток, ул. Стрельникова, 3.

Работают ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 15.00, тел. 2 49−67−06.

— ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», лаборатория особоопасных инфекций, расположенная по адресу: г. Владивосток, ул. Сельская, 3 «Б».

Работают ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.30 до 16.40, тел. 2 44−12−78.

— ООО «Фирма» клиника «Ярослава», г. Владивосток, ул. Сельская, д. 1.

Приём клещей от населения для проведения лабораторных исследований с 9.00. до 18.00, забор крови на исследование с 9.00.до 15.00, тел. 2 44−14−52.

— ООО «Юнилаб», г. Владивосток, ул. Бородинская, д.46/50. тел. 2 24−21−24; 224−23−92; 224−28−77; работают в рабочие дни ежедневно с 7.30 до 17.00.

— ООО Диагностический центр «Лабораторная диагностика — Асклепий», г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 3 «Б», ул. Светланская, д. 113, тел. 202−30−03, 226−58−57; работают в рабочие дни с 8.00. до 18.00, в субботу с 9.00.до 18.00, в воскресенье с 9.00 до 15.00 (по ул. Гамарника, д. 3 «Б»); по ул. Светланская, д. 113 в рабочие дни с 8.00. до 17.00.

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