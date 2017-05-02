Сибирячка летит в Лас-Вегас на всемирный конкурс красоты

«Проект “Леди Сибири” ориентирован на создание и укрепление образа матери как красивой, уверенной в себе, активной женщины, которая счастлива в браке и успешна во всех сферах жизни», — сообщили VN.ru в министерстве культуры Новосибирской области. Организатором конкурса является Елена Шкуратова. По ее словам, цель конкурса — привлечение внимания к вопросам материнства и детства.

«Каждая из 13 претенденток многому научилась, они приобрели полезные знания, навыки и, как ни парадоксально, новых подруг. “Леди Сибири” — это не просто конкурс красоты среди мам, это социально-значимый проект, где участвуют женщины прекрасные не только снаружи, но и внутри», — говорит Елена Шкуратова.