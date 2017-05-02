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08:06 (мск), источник: VN.ru

Сибирячка летит в Лас-Вегас на всемирный конкурс красоты

Финал конкурса красоты «Леди Сибири 2017» завершился в Новосибирске. Тринадцать самых красивых женщин из Красноярска, Томска, Кемерово, Новокузнецка и Новосибирска боролись за звание первой леди Сибири. Победительницей стала 27-летняя Ульяна Артамонова, которая представит Сибирь на всемирном конкурсе Mrs. World в Лас-Вегасе.

«Проект “Леди Сибири” ориентирован на создание и укрепление образа матери как красивой, уверенной в себе, активной женщины, которая счастлива в браке и успешна во всех сферах жизни», — сообщили VN.ru в министерстве культуры Новосибирской области. Организатором конкурса является Елена Шкуратова. По ее словам, цель конкурса — привлечение внимания к вопросам материнства и детства.

«Каждая из 13 претенденток многому научилась, они приобрели полезные знания, навыки и, как ни парадоксально, новых подруг. “Леди Сибири” — это не просто конкурс красоты среди мам, это социально-значимый проект, где участвуют женщины прекрасные не только снаружи, но и внутри», — говорит Елена Шкуратова.

По итогам финала «Леди Сибири-2017» стала 27-летняя представительница Новосибирска Ульяна Артамонова. «Я человек с очень активной жизненной позицией, — говорит самая красивая сибирячка. — Активно участвую в жизни своего города и делаю красивыми многих женщин, так как я стилист-визажист. По образованию я юрист, но нашла себя в другой профессии и очень уверенно чувствую себя в индустрии красоты. В этом году планирую открытие собственной студии красоты. Я очень люблю спорт и являюсь призером различных соревнований, постоянно посещаю мастер-классы и тренинги, но на первом месте всегда остается моя семья. Быть хорошей матерью и женой — главная цель в моей жизни. Любить жизнь и окружающих, быть искренним и честным человеком — считаю эти качества главными. В будущем хочу создать свой фонд помощи матерям одиночкам и защиты материнства».

В финале девушкам предстояло пройти три этапа. Первый — выход в национальных костюмах и визитка, в которой нужно было рассказать о себе. «Это был самый волнительный этап для меня, потому что у меня был номер, во время которого я делала колесо, и часть костюма за считанные секунды нужно было надеть прямо на сцене, — продолжает Ульяна. — Все должно было пройти слаженно и без заминок. После был выход в вечерних платьях и финальный в королевских платьях с букетами, которые мы изготовили сами. Теперь я полна грандиозными планами, и один из них — это корона “Миссис Мира” в Лас-Вегасе, куда я отправлюсь уже этим летом». Первой Вице-Леди Сибири стала Дарья Белаш из Кемерова, титул второй Вице-Леди Сибири получили Екатерина Попова из Томска и Екатерина из Красноярска.

Добавим, что Ульяна одна воспитывает трехлетнего сына Юрия. О мотивах своего развода девушка не говорит. «Были серьезные причины, он публичный человек», — добавила VN.ru самая красивая женщина Сибири.

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