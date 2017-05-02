На открытие парка «Кашкадан» пришло более двух тысяч уфимцев

Торжественное открытие уфимского парка «Кашкадан» посетило более двух тысяч жителей столицы.

Один из любимых парков уфимцев открылся в день Праздника весны и труда. На местной сцене устроили настоящий праздник с песнями и плясками творческих коллективов. Уже после торжественной части гости устремились кататься на вновь открывшихся стадионах.

— Для детишек мы устроили конкурс рисунков на асфальте. В парке открылись аттракционы и пункты продажи мороженого, напитков и выпечки, — добавили в уфимской администрации.