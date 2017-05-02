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08:18 (мск), источник: Комсомольская правда

На открытие парка «Кашкадан» пришло более двух тысяч уфимцев

1 мая в уфимском Сипайлово прошел праздничный концерт.

Торжественное открытие уфимского парка «Кашкадан» посетило более двух тысяч жителей столицы.

Один из любимых парков уфимцев открылся в день Праздника весны и труда. На местной сцене устроили настоящий праздник с песнями и плясками творческих коллективов. Уже после торжественной части гости устремились кататься на вновь открывшихся стадионах.

— Для детишек мы устроили конкурс рисунков на асфальте. В парке открылись аттракционы и пункты продажи мороженого, напитков и выпечки, — добавили в уфимской администрации.

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