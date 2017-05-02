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09:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Забег состоится в строящемся аэропорту «Платов»

Спортивное мероприятие решено провести на взлетно-посадочной полосе в преддверии Дня России.

Забег решено провести на территории аэропорта «Платов», строящегося в Аскайском районе Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, забег пройдет на взлетно-посадочной полосе нового аэропорта в начале июня — в преддверии Дня России.

Напомним, новый аэропортовый комплекс возводится в районе станицы Грушевская Аксайского района. Проектом предусмотрено строительство искусственной взлетно-посадочной полосы протяженностью 3600 м, пассажирского терминала площадью 50 тыс. кв. м и пропускной способностью 5 млн пассажиров в год.

Начало работы нового аэропортового комплекса в штатном режиме запланировано на декабрь 2017 года.

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