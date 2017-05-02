Забег состоится в строящемся аэропорту «Платов»
Спортивное мероприятие решено провести на
Спортивное мероприятие решено провести на
Забег решено провести на территории аэропорта «Платов», строящегося в Аскайском районе Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, забег пройдет на
Напомним, новый аэропортовый комплекс возводится в районе станицы Грушевская Аксайского района. Проектом предусмотрено строительство искусственной
Начало работы нового аэропортового комплекса в штатном режиме запланировано на декабрь 2017 года.