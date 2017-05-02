На Абаканской протоке появится легальная зона для барбекю
Участок Острова отдыха сдали в арену под общественные пространства.
Участок Острова отдыха сдали в арену под общественные пространства.
Участок Острова отдыха в районе Абаканской протоке отдали в аренду под организацию общественного пространства. Право на строительство временных сооружений на участке размером 10 га получил Красноярский молодежный центр технического проектирования. Об этом сообщил телеканал «СТС-Прима».
Арендатор планирует построить в районе пляжа беседки и поставить мангалы, чтобы красноярцы могли легально жарить шашлыки. Кроме того, автор идеи собирается установить деревянные настилы, на красноярцы смогут загорать.
В качестве эксперимента начали установку деревянного навела от солнца под названием «Одеяло». К началу летнего сезона тент.
«Идея такая, что любой, кому это интересно, например, если это интересно
Авторы проекта уже начали установку деревянного навела от солнца под названием «Одеяло». К началу летнего сезона тент обещают покрасить.
Добавим, что данным специалистов МУ «Городские леса», жарить шашлыки в черте Красноярска официально запрещено. За данное правонарушение предусмотрены штрафы.