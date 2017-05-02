Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
8 простых упражнений против боли в шее
Два митинга против закона о сносе пятиэтажек пройдут в мае
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
СМИ: откровенное фото Седоковой набрало 100 тысяч лайков
США требуют ядерного разоружения РФ - причины
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Протест одного
15Роботы в Пальмире
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22По миру прошел Первомай
08:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко переходит в «Краснодар»

Воспитанник владивостокского футбола, игрок «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко в следующем сезоне перейдет в стан «Краснодара», сообщает ИА «Дейта».

Слухи о переходе талантливого защитника в клуб РФПЛ появились еще зимой. Тогда Алексей едва не перешел в пермский «Амкар». Также игроком интересовался «Спартак» из Москвы, но по разным причинам трансфер не состоялся.

Отметим. что переход футболистов из Владивостока в премьер-лигу — событие крайне редкое. Более того, лишь несколько воспитанников школы ФК «Луч-Энергия» являются действующими футболистами топ-уровня (по российским меркам). Так, сейчас в РФПЛ играют Семен Фомин («Уфа»), Тарас Бурлак («Рубин»), Игорь Портнягин («Локомотив») и Виктор Файзулин («Зенит»).

Сам Грицаенко отмечает, что «Краснодар» — именно тот клуб, в который он мечтал попасть. К тому же, в составе команды играет старый товарищ Алексея — экс-игрок «Луча» Юрий Газинский.

Василий Кучин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Защитник "Луча-Энергии" Алексей Грицаенко переходит в "Краснодар"
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Пентагон подтвердил готовность системы ПРО в Южной Корее
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
Госдепартамент США предупредил о терактах в Европе
Оппозиция подтвердила участие в переговорах по Сирии в Астане
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
При крушении самолета в Колумбии погибли восемь военных
Спорт
Мадридское дерби откроет полуфинальную стадию Лиги чемпионов Испанские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют во вторник в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь