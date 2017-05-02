Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко переходит в «Краснодар»
Воспитанник владивостокского футбола, игрок «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко в следующем сезоне перейдет в стан «Краснодара», сообщает ИА «Дейта».
Воспитанник владивостокского футбола, игрок «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко в следующем сезоне перейдет в стан «Краснодара», сообщает ИА «Дейта».
Слухи о переходе талантливого защитника в клуб РФПЛ появились еще зимой. Тогда Алексей едва не перешел в пермский «Амкар». Также игроком интересовался «Спартак» из Москвы, но по разным причинам трансфер не состоялся.
Отметим. что переход футболистов из Владивостока в
Сам Грицаенко отмечает, что «Краснодар» — именно тот клуб, в который он мечтал попасть. К тому же, в составе команды играет старый товарищ Алексея —
Василий Кучин.