Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко переходит в «Краснодар»

Слухи о переходе талантливого защитника в клуб РФПЛ появились еще зимой. Тогда Алексей едва не перешел в пермский «Амкар». Также игроком интересовался «Спартак» из Москвы, но по разным причинам трансфер не состоялся.

Отметим. что переход футболистов из Владивостока в премьер-лигу — событие крайне редкое. Более того, лишь несколько воспитанников школы ФК «Луч-Энергия» являются действующими футболистами топ-уровня (по российским меркам). Так, сейчас в РФПЛ играют Семен Фомин («Уфа»), Тарас Бурлак («Рубин»), Игорь Портнягин («Локомотив») и Виктор Файзулин («Зенит»).

Сам Грицаенко отмечает, что «Краснодар» — именно тот клуб, в который он мечтал попасть. К тому же, в составе команды играет старый товарищ Алексея — экс-игрок «Луча» Юрий Газинский.

Василий Кучин.