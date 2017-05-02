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09:20 (мск), источник: Tengrinews

Названа дата проведения республиканского родительского собрания

Республиканское родительское собрание пройдет 12 мая. Об этом сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Министерство 12 мая будет проводить на республиканском уровне родительское собрание. На родительском собрании у нас очень мало участвует родителей, около 10 процентов. Поэтому со всеми государственными органами и учреждениями, хотел бы обратиться к руководителям, чтобы они вовремя отпустили на данные собрания, прошу дать поручение правительства. Там будут обсуждены основные вопросы в сфере образования», — сказал Ерлан Сагадиев в ходе заседания правительства.

Также он сообщил о дате музыкального парада школьных оркестров.

«Парад 1 июня мы готовим. Музыкальный парад школьных оркестров. Просим акимов областей лично провести совещания и взять на контроль. Примут участие свыше 40 тысяч учеников», — рассказал министр.

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