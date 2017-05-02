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08:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии занялись очисткой родников

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. С наступлением теплых дней в сельских районах Башкортостана начались работы по очистке родников.

В Туймазинском районе с 20 апреля по 20 мая проводится экологическая акция «Мой родник», которую инициировала администрация муниципалитета. Предприятия, организации, учреждения, целые семьи и отдельные жители района берут шефство над родником и благоустраивают его территорию. На сегодняшний день 47 родников нашли своих шефов.

К примеру, сотрудники администрации района выбрали родник в селе Исмаилово и уже благоустроили его: очистили от мусора прилегающую территорию, выложили камнем подходы к роднику и установили скамейку. Шефство над Егорьевским родником в районе деревни Кызыл-Таш берет община Крестовоздвиженской церкви под руководством батюшки Александра. Четыре родника благоустроит Туймазинский филиал ОАО «Газпром газораспределение г. Уфа», сообщили в администрации района.

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