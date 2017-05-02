В Башкирии занялись очисткой родников

В Туймазинском районе с 20 апреля по 20 мая проводится экологическая акция «Мой родник», которую инициировала администрация муниципалитета. Предприятия, организации, учреждения, целые семьи и отдельные жители района берут шефство над родником и благоустраивают его территорию. На сегодняшний день 47 родников нашли своих шефов.

К примеру, сотрудники администрации района выбрали родник в селе Исмаилово и уже благоустроили его: очистили от мусора прилегающую территорию, выложили камнем подходы к роднику и установили скамейку. Шефство над Егорьевским родником в районе деревни Кызыл-Таш берет община Крестовоздвиженской церкви под руководством батюшки Александра. Четыре родника благоустроит Туймазинский филиал ОАО «Газпром газораспределение г. Уфа», сообщили в администрации района.