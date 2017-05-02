Волгоградцы приняли участие в монстрации

Волгоградцы в рамках художественной акции вышли на улицы города с юмористическими плакатами. Так, они устроили шествие от сквера 70-летия Победы до Царицынской оперы, держа в руках таблички с лозунгами: «Пушистость в массы», «Он вам не лимон», «Хочу и хохочу», «Приплыли», «Свободу леммингам Ямала», «Раскрой свой творческий потенциал», «ЧОП Дейл», «Куплю гараж», «Батя, не жюжжи». Отметим, что в этом году некоторые участники акции пришли с питомцами, на которых повесили таблички с надписями «Мир, труд, чеши пузико» и «Чеши меня полностью».

«Монстрация — это массовая художественная акция в форме демонстрации с забавными и скорее даже абсурдными лозунгами и транспарантами, которые участники используют как средство творческого самовыражения, художественную технику, при помощи которой они осмысляют окружающую действительность, и средство коммуникации со зрителями и друг с другом. Иными словами, это мероприятие, напоминающее карнавал, где каждый может проявить себя в создании костюма или плаката и просто весело провести время. Главное правило — юмор и фантазия, никакой политики и экстремизма», — отмечает один из организаторов художник Philippenzo Madonnaro.