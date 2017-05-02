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10:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Небольшое похолодание придет в Воронеж на рабочей неделе

Прогноз погоды на 2 — 5 мая: температура опустится до +16.

Небольшое похолодание придет в Воронеж на первой рабочей неделе мая. Самым прохладным днем на неделе станет пятница, 5 мая, когда температура воздуха днем опустится до +16 градусов. В течение всей короткой недели будет преимущественно солнечно.

В начале недели синоптическая ситуация в Воронежской области будет определяться областью повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой и теплой погоды с температурным фоном на 3−5 градусов выше климатической нормы. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

Во вторник, 2 мая, днем +24 градуса, преимущественно солнечно, без осадков. Ветер южный, 6−11 м/сек. Самым теплым этот день в метеоистории Воронежа был в 1970 году, когда воздух прогрелся до +27,9, а самым холодным — в 2000-м: тогда синоптики зафиксировали 0,7 градуса мороза.

В среду, 3 мая, ночью +10, днем +22 градуса. Синоптики обещают дождь с грозой, переменную облачность и северо-западный ветер со скоростью 6−11 м/сек.

В четверг, 4 мая, ночью +7, днем +18 градусов. Преимущественно солнечно, сухо, ветер северо-восточный, 6−11 м/сек.

В последний рабочий день, 5 мая, ночью всего +4, днем +6 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 6−11 м/сек.

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