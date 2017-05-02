В Красноярске появилась библиотека «на колесах»

В Красноярске появился уникальный автомобиль, оборудованный книжными стеллажами, в котором как в библиотеке можно взять книжку на время.

Такую необычную акцию проводит централизованная библиотечная система имени А. Горького в рамках городского проекта «Мобильная библиотека». Стоянки библиомобиля расположены в тех микрорайонах города, где поблизости нет стационарных книгохранилищ. Читателям предлагаются те же услуги, что и в обычной библиотеке: каждый может взять книгу домой, ознакомиться с периодикой, сдать прочитанную книгу или посмотреть книжную выставку.

«У нас получается практически семейный абонемент, потому что ходят и мамы, и бабушки, берут книги себе и детям. Приходят со списком литературы, который школьникам нужно прочитать за лето. Как правило, люди заказывают книги, и мы привозим нужные экземпляры. Таким образом, мы выстраиваем индивидуальную работу с читателями», — отметила заведующая нестационарным отделом библиотеки Елена Бушмина.