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10:15 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске появилась библиотека «на колесах»

Услугами библиомобиля могут воспользоваться все желающие.

В Красноярске появился уникальный автомобиль, оборудованный книжными стеллажами, в котором как в библиотеке можно взять книжку на время.

Такую необычную акцию проводит централизованная библиотечная система имени А. Горького в рамках городского проекта «Мобильная библиотека». Стоянки библиомобиля расположены в тех микрорайонах города, где поблизости нет стационарных книгохранилищ. Читателям предлагаются те же услуги, что и в обычной библиотеке: каждый может взять книгу домой, ознакомиться с периодикой, сдать прочитанную книгу или посмотреть книжную выставку.

«У нас получается практически семейный абонемент, потому что ходят и мамы, и бабушки, берут книги себе и детям. Приходят со списком литературы, который школьникам нужно прочитать за лето. Как правило, люди заказывают книги, и мы привозим нужные экземпляры. Таким образом, мы выстраиваем индивидуальную работу с читателями», — отметила заведующая нестационарным отделом библиотеки Елена Бушмина.

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