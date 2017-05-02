Худрук Приморской оперы покинул Владивосток, несмотря на подписку о невыезде

Владивосток, 2 мая, PrimaMedia.

Бывший директор Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и долгое время находившийся под подпиской о невыезде, все-таки покинул Владивосток. Судя по его странице в Instgram и сообщениям в СМИ, он побывал на официальной премьере фильма «Три дня до весны» в Москве, а после на скоростном поезде направился в Санкт-Петербург. Все бы ничего, но, как сообщил корр. ИА PrimaMedia представитель суда, куда было передано дело Лубченко, меру пресечения ему не меняли.

Напомним, следственные органы несколько раз возбуждали в отношении Антона Лубченко уголовные дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. В конце августа 2016 года стало известно, что бывший худрук ПТОиБ был помещен под домашний арест по месту расследования уголовного дела — во Владивостоке, а позже с него была взята подписка о невыезде. Несколько раз его видели в крупных торговых центрах и на мероприятиях в местной синагоге. В середине апреля 2017 года уголовное дело в отношении Лубченко было передано в суд. По версии следствия, бывший руководитель театра с декабря 2014 по апрель 2015 года заключал фиктивные контракты, в том числе на поставку светового оборудования. Кроме того, на деньги учреждения он приобретал для личных поездок авиабилеты в бизнес-класс. В результате таких действий фигуранта бюджету края причинен ущерб в размере порядка 2,5 млн рублей. Во время предварительного следствия Лубченко добровольно возместил 686 тысяч рублей.

На прошлой неделе композитор и дирижер Антон Лубченко засветился в Москве на официальной премьере фильма «Три дня до весны» о блокаде Ленинграда — специально для киноленты он написал партитуру общей длительностью более часа. О том, как создавалась музыка к фильму режиссера Александра Касаткина, Лубченко рассказал на радио «Орфей» и в эфире телеканала «Москва 24».

После Лубченко в социальных сетях написал о поездке на «Сапсане» из Москвы в Санкт-Петербург.

Как пояснил ИА PrimaMedia представитель Первомайского районного суда Владивостока, куда было передано дело экс-руководителя Приморского театра оперы и балета, мера пресечения Антону Лубченко не менялась, то есть он до сих пор находится под подпиской о невыезде и не имел права покидать Владивосток.

Известно, что рассмотрение уголовного дела в отношении Лубченко назначено на 15 мая.