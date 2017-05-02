Пыльные «смерчи» засветились на фото и видео жителей Челябинской области

Жители Челябинской области фиксируют на фото и видео мини-смерчи из пыли — аналогичные вихри возникают в регионе каждую весну, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первый «пыльный смерч» встретил житель Челябинска в районе въезда на плотину у Шершневского водохранилища. Поток ветра поднял ввысь песок и закрутил в воздухе.

Похожее явление сфотографировал недалеко от кладбища житель Бакала.