Пыльные «смерчи» засветились на фото и видео жителей Челябинской области
Необычные вихри встретились в центре Челябинска и на окраине Бакала.
Необычные вихри встретились в центре Челябинска и на окраине Бакала.
Жители Челябинской области фиксируют на фото и видео
Первый «пыльный смерч» встретил житель Челябинска в районе въезда на плотину у Шершневского водохранилища. Поток ветра поднял ввысь песок и закрутил в воздухе.
Похожее явление сфотографировал недалеко от кладбища житель Бакала.
Напомним, «дымные», «пыльные» и «песочные»