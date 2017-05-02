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09:25 (мск), источник: dostup1.ru

Пыльные «смерчи» засветились на фото и видео жителей Челябинской области

Необычные вихри встретились в центре Челябинска и на окраине Бакала.

Жители Челябинской области фиксируют на фото и видео мини-смерчи из пыли — аналогичные вихри возникают в регионе каждую весну, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первый «пыльный смерч» встретил житель Челябинска в районе въезда на плотину у Шершневского водохранилища. Поток ветра поднял ввысь песок и закрутил в воздухе.

Похожее явление сфотографировал недалеко от кладбища житель Бакала.

Напомним, «дымные», «пыльные» и «песочные» мини-смерчи наблюдаются в Челябинской области каждую весну и вызывают у горожан бурное удивление.

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