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09:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Воду отключат на сутки в ряде домов Ростова

Причина неудобств — проведение работ на водопроводе.

Источник: Reuters

Воду отключат на сутки в ряде домов донской столицы.

Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 8.00 3 мая до 3.00 4 мая будет прекращено водоснабжение в границах: ул. Комарова № 1 «М», № 1 «Л», ул. Стартовая, 1 «Б», ГСК «Дубрава».

В сообщении поясняется, что воду отключат в связи с проведением работ на водопроводе на бульваре Комарова.

Ранее сообщалось, что с 10 по 15 мая в домах ряда улиц в Западном жилмассиве и центре донской столицы отключат горячую воду.

Причина неудобств — гидравлическая опрессовка теплосетей.

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