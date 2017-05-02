Воду отключат на сутки в ряде домов Ростова

Воду отключат на сутки в ряде домов донской столицы.

Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 8.00 3 мая до 3.00 4 мая будет прекращено водоснабжение в границах: ул. Комарова № 1 «М», № 1 «Л», ул. Стартовая, 1 «Б», ГСК «Дубрава».

В сообщении поясняется, что воду отключат в связи с проведением работ на водопроводе на бульваре Комарова.

Ранее сообщалось, что с 10 по 15 мая в домах ряда улиц в Западном жилмассиве и центре донской столицы отключат горячую воду.

Причина неудобств — гидравлическая опрессовка теплосетей.