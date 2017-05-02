В этом году в крымских детских садах создадут 9 тысяч новых мест

У нас в этом году добавятся стационарные детские сады в рамках Федеральной целевой программы. Модульные сады — это очень здорово….

Но там количество детей не превышает 120. А то, что мы в рамках Федеральной целевой программы строим теперь стационарные детские сады, такие, которые строили в Советском Союзе, на 300−350 детей, это очень хорошо, — отметил депутат.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в Крыму проблема очередности в детских садах сохраняется наряду с проблемами в сферах социальной защиты граждан, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Очень медленно решаются проблемы ликвидации очередности в детские сады. Медленно, но поступательно. У меня, например, ни одна региональная неделя не обходится без того, чтобы я не открыл минимум один новый детский сад.

И если раньше это было событие общекрымского масштаба, то сейчас это вполне себе заурядное событие сельского масштаба, — пояснил К. Бахарев и добавил, что на этой неделе участвовал в открытии модульного детского сада в поселке Кировское. По его словам, на очереди — открытие детского сада в Керчи.