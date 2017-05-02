Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Как оформить кухню: 11 современных решений
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Шикарный гол Эмре Джана и другие события тура чемпионата Англии
Бобровский номинирован на приз лучшему игроку сезона НХЛ
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
9Юбилей Корейской народной армии
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
11:46 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярском заповеднике «Столбы» закрыли буферную зону

В Красноярске с началом пожароопасного сезона закрыли буферную зону заповедника «Столбы».

Источник: Вести - Красноярск

На этой территории находятся так называемые «Дикие Столбы» — скалы Барьеры, Колчан, Кабарга, Крепость и другие. Сотрудники заповедника и лесопожарный центр круглосуточно патрулируют буферную зону — пешком, на автомобилях, а также с помощью беспилотного летательного аппарата.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Прохожие спасли мальчика, выпрыгнувшего из горящей квартиры
Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В России появится памятная монета в честь юбилея Бальмонта
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Российские отели заплатят налоги за Booking.com
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
От Воробья до Грута: 10 самых ожидаемых фильмов мая Лето близко, а это значит, что в кинотеатрах открывается сезон блокбастеров. Нас ждут новые «Стражи Галактики», возвращение на экраны Чужого и Джека Воробья, а также легенда о короле Артуре по версии Гая Ричи
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь