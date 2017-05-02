В Красноярском заповеднике «Столбы» закрыли буферную зону
В Красноярске с началом пожароопасного сезона закрыли буферную зону заповедника «Столбы».
В Красноярске с началом пожароопасного сезона закрыли буферную зону заповедника «Столбы».
На этой территории находятся так называемые «Дикие Столбы» — скалы Барьеры, Колчан, Кабарга, Крепость и другие. Сотрудники заповедника и лесопожарный центр круглосуточно патрулируют буферную зону — пешком, на автомобилях, а также с помощью беспилотного летательного аппарата.