Что такое беспилотная авиация и как она используется в Беларуси

«Я сам занимаюсь эксплуатацией беспилотников в качестве хобби и для бизнеса уже более 5 лет, и в этом году мы с коллегами пришли к выводу, что надо как-то организовываться и налаживать контакты с властными структурами, чтобы понять, как использовать беспилотники», — рассказал Бондарик.

Общественное объединение «Белорусская федерация беспилотной авиации» создано в Беларуси чуть более месяца назад, и пока вокруг использования гражданских беспилотников в нашей стране существует абсолютный правовой вакуум, отметил Глеб Бондарик в беседе с ведущими радио Sputnik Беларусь.

Пока использование беспилотных летательных аппаратов в Беларуси происходит в соответствии с указом президента № 81, разработанным Министерством обороны страны. Кроме того, до тех пор, пока не будут приняты поправки в Авиационный кодекс Республики Беларусь, было принято решение приравнять беспилотники к авиамоделям.

«В первую очередь, нужно изучить карту запретных зон в нашей стране. На данный момент их 16. Эта карта есть на сайте Минобороны. В соответствии с указом, вне этих зон вы можете не далее ста метров и в пределах видимости использовать этот беспилотник», — рассказал Бондарик.

Пока еще одной правовой проблемой остается проведение съемок с использованием беспилотников. Предварительно проработан регламент, в соответствии с которым за 3−4 рабочих дня до проведения съемки подается заявка в Минобороны, и в случае согласования проводится съемка. После проведения съемки уже готовое видео передается в оборонное ведомство на просмотр. Подобная схема создает неудобства, однако более четкого законодательства в отношении беспилотников пока не существует, отметил собеседник Sputnik.

При этом представитель федерации отметил, что использование беспилотников — это не только видеосъемка. В частности, в западных странах в 70% случаев беспилотники успешно используют в сельском хозяйстве. Например, в так называемом «точном земледелии» при помощи маленького летательного аппарата можно отследить всхожесть каждого растения. Очевидна польза от применения беспилотников в лесном хозяйстве и других сферах.