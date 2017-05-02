В Башкирии летнее тепло сменится дождями

Согласно информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине недели воздух в регионе может прогреться до +20,+26 градусов. В ночные часы будет +6,+11 градусов, по востоку до нуля.

4 мая в северо-западных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории республики осадков не прогнозируется, но температура воздуха несколько понизится: до +5,+10 ночью, днем до 13−18 градусов тепла.