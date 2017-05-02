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09:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии летнее тепло сменится дождями

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане летнее тепло первых дней мая в ближайшие дни сменится дождями и небольшим понижением температуры воздуха.

Источник: Reuters

Согласно информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине недели воздух в регионе может прогреться до +20,+26 градусов. В ночные часы будет +6,+11 градусов, по востоку до нуля.

4 мая в северо-западных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории республики осадков не прогнозируется, но температура воздуха несколько понизится: до +5,+10 ночью, днем до 13−18 градусов тепла.

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