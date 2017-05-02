В Башкирии летнее тепло сменится дождями
УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане летнее тепло первых дней мая в ближайшие дни сменится дождями и небольшим понижением температуры воздуха.
УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане летнее тепло первых дней мая в ближайшие дни сменится дождями и небольшим понижением температуры воздуха.
Согласно информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине недели воздух в регионе может прогреться до +20,+26 градусов. В ночные часы будет +6,+11 градусов, по востоку до нуля.
4 мая в