«До До Пиццу» закрыли на 30 суток из-за выявленных нарушений

Деятельность кафе «До До Пицца» приостановили на 30 суток, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

На работу пиццерии пожаловались жители дома № 4/2 по ул. Ершова. Как выяснилось, продукты для заведения загружали со стороны двора, где расположены окна жильцов.

В самом же кафе, по данным Роспотребнадзора по РТ, не соблюдается поточность технологических процессов: сырые полуфабрикаты поступают в помещение, где готовятся закуски и салаты. Готовые блюда выносятся в зал через коридор, используемый для загрузки сырья (муки), что является нарушением закона.

За выявленные нарушения был составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности. Советский суд постановил приостановить работу заведения на 30 суток для устранения указанных нарушений.