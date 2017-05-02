Крымчане стали реже жаловаться на работу «скорой»

При этом он уточнил, что большинство жалоб носят необоснованный характер.

«Сократилось количество жалоб, но они есть. В прошлом году мы провели более 620 тыс выездов для оказания скорой медпомощи, а количество жалоб на работу сотрудников — чуть более 400. Из них обоснованные обращения, по результатам проведенных вневедомственных экспертиз, за нарушение объема оказания медпомощи, за нарушение объемов стандарта и нарушение времени доезда — 0, 004%. На 3 жалобы — ни одной объективной, 4 благодарности», — подчеркнул он.

Астанкин также сообщил, что в прошлом году работников скорой за различные нарушения наказали почти на полмиллиона рублей.

«Если говорить в рамках оказания (медицинской помощи — ред.), то объем санкций, которые провели страховые медицинские компании и их территориальные фонды, очень низок. Из общего объема финансирования порядка 1 млрд рублей Центр медицины катастроф получает объем санкций чуть более полумиллиона», — отметил он.

Сергей Астанкин акцентировал внимание и на сокращении ложных вызовов «скорой» в Крыму. В этой части статистка, по его словам, не превышает общероссийскую.

«Количество вызовов, которое совершает и обслуживает скорая медпомощь по Крыму, от 1 тыс 200 до 1 тыс 600 за сутки. На 200−300 вызовов 2−3 ложных», — сообщил он.